ÁíÌ³¾Ê¤ÎÅÅÇÈ´ÆÍý¿³µÄ²ñ¡ÊÁíÌ³Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î4¼Ò¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡ÖÆÉÇäÃæµþFS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ÎÀßÎ©¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÅú¿½¤·¤¿¡£4·î1ÆüÉÕ¤ÇÁíÌ³¾Ê¤¬Ç§Äê¤·¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Î4¼Ò¡£ºòÇ¯11·î¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊüÁ÷¶É¤ò»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ý¤Á³ô