¡þ¥¢¥ÞÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀïÌÀÂç5¡½4²£ÉÍ¹ñÂç¡Ê2025Ç¯3·î7ÆüÌÀÂçG¡ËºòÇ¯9·î30Æü¤ÎÂÐ·ÄÂç3²óÀï¤Ç±¦¥Ò¥¸¤òÄË¤á¡¢°Ê¸åÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÂç¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡¦¹â¿ÜÂç²íÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¡£²£ÉÍ¹ñÂçÀï¤ËÀèÈ¯¡¢2²ó¤òÅê¤²2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´Ø·¸¼Ô¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤ÀÁ´ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤«¤ºMAX¤Ï145¥­¥í»ß¤Þ¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÐÈÄ¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤´À¤òÅê¤²¤·¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅê