¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤¬£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡£ÈÖÁÈ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª»°Êý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÌÀî¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯£±·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È·ëº§¤·¡¢£²£°Ç¯£¹·î¤Ë½÷»ù¡¢£²£´Ç¯£±·î¤ËÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£°ìÌÐ¤Ï£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë