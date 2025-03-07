ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÎÃËÀ­·ÙÉôÊä¡ÊÅö»þ£³£±ºÐ¡Ë¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈºÊ»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸©¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿£²·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³È½·è¤¬£·Æü¡¢ºÇ¹âºÛÂè£²¾®Ë¡Äî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»°±º¼éºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î²á½Å¶ÈÌ³¤È¼«»¦¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ï²á½Å¶ÈÌ³¤ÈÇ§¼±¤Ç¤­¤¿¤Î¤ËÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸©¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¡££²·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ºÊ»Ò¤¬ÁÊ¤¨¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢¸©Â¦¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¡¢Ìó£±²¯£±£´