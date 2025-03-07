¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤ÏÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤¬65ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë2040Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤¬584Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¿ä·×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¤ª¤è¤½15¡ó¡£6.7¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ä®Ì±¤ÎÈ¾¿ô¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¶Ó¹¾Ä®¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë