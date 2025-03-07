¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î5Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÂè27²óÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Àá¡¢°ìÈÖ¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤À¡£ÏÂÅÄÁàÂó¡Ê40¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï3Àï¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤È¹¥Ä´¡£ÆÀÅÀÎ¨9.33¤ÇÃ±ÆÈ4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÌÌ¤¬¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿2ÆüÌÜ¤Ï¡¢Á´¥ì¡¼¥¹¤¬°ÂÄêÈÄ»ÈÍÑ¤Î2¼þÀï¡£Á°È¾1R¤Ï¡¢2¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥¸¥«·þ¤ê¤¬¾¯¤·Î®¤ì¤Æ2Ãå¡£3Äú¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬½Ð¤¿¸åÈ¾9R¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Æñ¤·²á¤®¡£¥É¥«¡¼¥ó¤È¥ì¥Ð¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò