°Ï¸ë¤ÎÂè49´ü´ýÀ»Àï7ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè6¶É¤Ï6¡¢7¤ÎÎ¾Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê27¡Ë¡áÌ¾¿Í¡¦Å·¸µ¡¦ËÜ°øË·¤È¤Î»Í´§¡á¤¬249¼ê¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î°æ»³ÍµÂÀ»°´§¡Ê35¡Ë¡á²¦ºÂ¡¦¸ëÀ»¡¦½½ÃÊ¡á¤ËÇòÈÖ2ÌÜÈ¾¾¡¤Á¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Æ·èÃå¤òºÇ½ª¶É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Âè7¶É¤Ï12¡¢13Æü¤Ë¹ÃÉÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£