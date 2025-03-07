¹­Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬7Æü¡¢¹­Åç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¡Öº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÆùÎ¥¤ì¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¹8Æü°Ê¹ß¤Ë3·³¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï5Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ëº¸ÂÀÂÜÎ¢¤òÄË¤áÉé½ý¸òÂå¡£»î¹ç¸å¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢µ¢¹­¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÉüµ¢¤Þ¤Ç¡Ë1¥«·îÈ¾¤«¤é2¥«·î¤°¤é¤¤¡Ê¤«¤«¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶ÚÆù¤À¤«¤é¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê