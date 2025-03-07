¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï£³·î£¶Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎFIFA½÷»Ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±°Ì¥¢¥á¥ê¥«¡¢£²°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢£³°Ì¥É¥¤¥Ä¡¢£´°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡££µ°Ì¤Ï¡¢Á°²ó£¸°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­ÊÑ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬£³¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ£µ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¶Ã¤­¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·ÂÎÀ©²¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀè¤Î¡ØSheBelieves Cup¡Ù¤Ç¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã