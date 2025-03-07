¡þ¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-µð¿Í(7Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤Ç4²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤â¥´¥í¤È¤·½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤È¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¨¥é¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤·¤«¤·µð¿Í¤ÎÃíÌÜ½õ¤Ã¿Í¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¸«»ö¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ