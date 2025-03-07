ÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¶õ½±Ä¾¸å¤ÎÀõÁð»û¤Î¼Ì¿¿¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1945Ç¯3·î10Æü¡¢¤ª¤è¤½10Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþÂç¶õ½±¡£Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç7Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþÂç¶õ½±»ñÎÁÅ¸¡×¤Ç¤Ï¶õ½±Ä¾¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀõÁð»û¤Î¼Ì¿¿7Ëç¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾âÏ°¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¾â¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î»´¾õ¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÁð»û¶µ²½Éô¼¹»öÀ¶¿åÃ«¾°½ç¤µ¤ó¡ÖÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¤³¤Î¥¤¥Á¥ç