ÊÑÅÅ½ê¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÊÑÅÅ½êÆâ¤Ç¡¢7Æü¸á¸å2»þ35Ê¬¤´¤í¡£ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤ÏÉüµì¤·¡¢²Ð¤â¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£