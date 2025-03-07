Ä¹²¬»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç7Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¥¤¥Î¥·¥·¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹²¬»ÔÀî¸ýÁêÀî¤Î¹ñÆ»17¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊýÉôÊ¬¤¬Âç¤­¤¯¤Ø¤³¤ó¤À¼Ö¡Ä¡Ä¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅÝ¤ì¤³¤à¥¤¥Î¥·¥·¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅß¡¢½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°¥¤¥Î¥·¥·¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤¬ÇËÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£