ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢3·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÖÂº½ß¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖS.S.J. 30¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡Ù¹á¼è¿µ¸ãVS°ÂÅÄ¸²¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ø¡È²È¤Î³°¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÊ¬¤«¤ë°ìÊ¿¤ÎÊÑ²½ »ÖÂº¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏºîÃæ¤Ç»ÖÂº¤ÎÌ¼¡¦¤Ò¤Þ¤êÌò¤ò±é¤¸¤ëÁýÅÄÍüº»¤È¡¢Â©»Ò