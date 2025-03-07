ÃËÀ­¤¬Ä·¤Ó½³¤ê¤Ç¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢ÇØ¸å¤«¤éÄ·¤Ó½³¤ê¡£¹õ¤¤Éþ¤Ë¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃË¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÃËÀ­¤ËÄ·¤Ó½³¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃË¤ÏÃËÀ­¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¸å¡¢ÃËÀ­¤Î¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ïº£·î2Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Çµ¯¤­¡¢Ä·¤Ó½³¤ê¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤ä¼ó¤Î¹üÀÞ¡¢³°½ýÀ­¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏºâÉÛ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°û¤ßÊª