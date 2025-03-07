3·î8Æü¤Ï¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤¿¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Çー¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï7Æü¤«¤é¡¢½÷À­ÆÃÍ­¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¥½¥é¥ê¥¢¥×¥é¥¶1³¬¤Ç¡ÖFUKUOKA YELLOW FES¡Ê¤Õ¤¯¤ª¤«¥¤¥¨¥íー¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Çー¡×¤òÁ°¤Ë¡¢À¸Íý¤äÇ¥³è¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É½÷À­¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£µ´