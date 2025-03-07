2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×ÁÊ¾ÙÈ½·èºÇÂç2.06ÇÜ¤Î¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×¤òÀ§Àµ¤»¤º¡¢¿Í¸ýÈæÎã¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¶è³ä¤ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æó¤Ä¤ÎÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ÆÁ´¹ñ14¹âºÛ¡¦»ÙÉô¤Ëµ¯¤³¤·¤¿·×16·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬7Æü¡¢½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£16È½·èÁ´¤Æ¤¬¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¿³Íý¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ë°Ü¤ë¡£½°±¡¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¿Í¸ýÈæ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤µÄÀÊÇÛÊ¬ÊýË¡¡Ö¥¢¥À¥à¥ºÊý¼°¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë²þ