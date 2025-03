【ときめきメモリアル forever with you エモーショナル】 5月8日 発売予定 価格: 6,600円(通常版) 9,680円(デラックス版) ノジマは、同社通販サイト「ノジマオンライン」の「ときめきメモリアル forever with you エモーショナル」店舗限定特典を公開した。 「ときめきメモリアル forever with you エモーショナル」は発売30周年を迎