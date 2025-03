“Cateen(かてぃん)”名義での活動でも知られるピアニストの角野隼斗が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場する。【動画】「THE FIRST TAKE」で超絶「キラキラ星変奏曲」を披露する角野隼斗きょう7日午後10時よりプレミア公開となる「THE FIRST TAKE」第528回は、東京大学大学院在学中にピティナピアノコンペティション特級グランプリを受賞し、国内外で多数のコンサート活動を行っている角野が登場。クラシックで