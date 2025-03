奇跡のチャリティーソングと称される「We Are The World」が発表から40年を迎えました。【映像】40人を超えるスーパースターが参加した「奇跡のレコーディング」アメリカの著名なアーティストたちが一堂に会し収録された「We Are The World」は1985年3月7日に発表されました。アフリカの飢餓と貧困に世界が注目する中、マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが共同で作詞作曲して誕生した「We Are The World」は大ヒッ