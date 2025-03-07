¢¡ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤¡Ä?¥­¥ê¥ê?ÃËÌò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼´é¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê!¢¡2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶¥±Ë½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»ûÀî°½¤µ¤ó(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÊÑ¿È¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊõÄÍÉ÷¤Î¥á¥¤¥¯¤È°áÁõ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥ê¥å¡×¤Ç2Æü