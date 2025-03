Paris Texas(パリス・テキサス)が、ニューEP『They Left Me With A Gun』をサプライズリリースした。 (関連:ブルーノ・マーズ、驚異のドーム7日間公演は新たな“洋楽全盛期”の象徴にマイケル、ストーンズ……大規模来日公演史も辿る) 先日発表されたEP『They Left Me With The Sword』のわずか1週間後にリリースされた本作は、前EPの続編となり、前作とは異なる方向性の