¡ÚÂè36ÏÃ1¡Û 3·î7Æü ¸ø³« KADOKAWA¤Ï¡¢pixiv¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥·¥¢¥·¥¯¥â»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÂç¼Ø¤Ë²Ç¤¤¤ÀÌ¼¡×Âè36ÏÃ1¤ò1·î31Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖÂç¼Ø¤Ë²Ç¤¤¤ÀÌ¼¡×¤Ï¶¡¤¨Êª¤È¤·¤ÆÂç¼Ø¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¤¿Â¼Ì¼¤Î¥ß¥è¤È¡¢Âç¼Ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É×ÉØ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¤Ê¤ª3·î7Æü¸½ºß¡¢pixiv¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂè28ÏÃ1¤Ê¤É°ìÉô¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û