by Joe McGowanF1世界選手権を運営する国際自動車連盟(FIA)がF1のマネジメントに対して「無線での暴言を最小限に抑えるように」と要請したことが報じられました。しかし、イギリスの言語学者であるキエラン・ファイル氏は、「F1ドライバーが悪態をつくことを禁止するとパフォーマンスに悪影響が出る可能性がある」と指摘しています。Banning swearing in Formula One could be bad for drivers - a linguist explainshttps://