WILYWNKAが、Daichi Yamamotoとの初コラボシングル『THE WAY feat. Daichi Yamamoto』を、3月7日にリリースした。「THE WAY feat. Daichi Yamamoto」は、今年2月に開催されたWWWXでのツーマンで公開され話題となっていたWILYWNKAとDaichi Yamamotoの初コラボレーション曲で、プロデュースはKMが担当している。<リリース情報>WILYWNKA『THE WAY feat. Daichi Yamamoto』2025年3月7日(金)Digital Releasehttps://linkco.re/hB1Sa