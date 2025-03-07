¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥êー¥º½é¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢ー¥¹¡×¤è¤ê¡¢Ç­¤Á¤ã¤óÌÜÀþ¤ÎÁ¥Æâ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ±§ÃèÁ¥Æâ¤Ç¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥êー¥º½é´üºî¤ÏÇ­¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡£¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¬¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥Ðー±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥ê¥×¥êー¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢°¦¤é¤·¤¤Ç­¥¸¥çー¥ó¥º¤¬Ìþ¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ ﻿ ¡Ö¥¨¥¤