ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーⅡ¡ÙCPUÂÐÀï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä£Ø¤È¸µµ¤¤ÊÄ«¡Ê¤ä¤Ä¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¹¥ÈⅡ¡Ù¡ß¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óDX¥³¥é¥Ü¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥²ー¥àÆâ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ê¤É°ìÍ÷ ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢3·î7Æü～6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä£Ø¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡¢