¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡¦Ëè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¤¬±é¤¸¤ë¹â¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¡¦¸æ¾å¹§¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤­¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÆ³¤­¤Ê¤¬¤éÉå¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÈÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£¹â¶¶¤ÏÂè2ÏÃ¤ËÆæ¤ÎÀÄÇ¯Ìò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹â¶¶¤Ë½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤äº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ ¡ÝËÜºî