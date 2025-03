BLACKPINKの『How You Like That』のダンスプラクティス動画が18億回再生を突破した。【写真】履いてないも同然?ジェニーの“露出ファッション”去る3月7日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BLACKPINKの『How You Like That』ダンスプラクティス動画は同日午前5時25分頃、ユーチューブ再生回数18億回を越えた。動画は2020年7月6日の公開から約4年8カ月で、K-POPのダンスプラクティス動画史上初の最高記録を更新した。