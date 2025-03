デンマークの郵便サービスプロバイダー「PostNord Denmark」が2025年3月6日に、従業員1500人を解雇し街中に設置された郵便ポスト1500個を撤去することを発表しました。そのほか、2025年12月30日をもって手紙の配達事業を終了することを発表しています。PostNord will deliver its final letter at the end of 2025 | PostNordhttps://www.postnord.dk/en/postnord-will-deliver-its-final-letter-at-the-end-of-2025/Danish postal