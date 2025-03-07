ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÆüÅÄ»ÔÌëÌÀ¤Î¹ñÆ»386¹æ¤ÇÆ»Ï©ÏÆ¤Î¤Î¤êÌÌ¤¬ÊøÍî¤¹¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬5Æü¤Ëµ¯¤­¡¢386¹æ¤ÎÌëÌÀÂç¶¶ËÌ¸òº¹ÅÀ¤«¤éÊ¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤ÎÇÇÌÚ¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÌó6¡¦5¥­¥í¤òÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµì»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È5Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÆüÅÄ½ð¤«¤éÊøÍî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤¬¸½¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤Î¤êÌÌ¤¬¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ëÉýÌó5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊøÍî¤·¡¢ÅÚº½¤¬¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤Ï1·î2Æü¤Ë¤â