¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¼ç±é¤¹¤ë4·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤Ç¡¢À¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤ë¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë­Åè²Ö¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿31¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´üÂÔ¤Î¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤¬¥º¥é¥ê¡ª2Ç¯10ÁÈÀ¸ÅÌÌò¥­¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥ª¡¼¥¯¥é¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ìµ¿¦À¸³è¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹â¹»¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎïÈþÀÅ¡Ê¹­À¥¡Ë¤¬¡¢ÌäÂê»ù¤¾¤í¤¤¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿