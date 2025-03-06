²Î¼êGACKT¡Ê51¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë´ë²è¡£´ÞÃß¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤È¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëGACKT¤À¤¬¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÇã¤¤Àê¤á¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤â¤¦¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤Î°ìÎã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ë¥µ¡¼