■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4588) オンコリス 東証グロース (141A) トライアル 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタンダード (3825) リミックス 東証スタンダード (2160) ジーエヌアイ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5541) 大平金 東証プライム (9505) 北陸