Îý½¬Ãæ¤ËÌÜ¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊCBA¡Ë¤Î¹­½£Î¶»âä×µå¶æ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤Áª¼ê¡¦³ÔçèÎÑ¡Ê¥°¥ª¡¦¥¢¥¤¥ë¥ó¡Ë¤¬Éüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£³Ô¤Ï5Æü¡¢¼«¿È¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖºòÆü¡Ê4Æü¡Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÈ´»å¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÎÉ¤¤ÀìÌç°å¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇ¹â¤Î°åÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¼£ÎÅ¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¤ª±¢¤Ç½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á