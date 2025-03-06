1É¤¤ÎÆæÀ¸Êª¤¬¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¸½¤ì¡¢X¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¥Ë¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤¯¤Ó¤ì¤ËÄ¹¤¤¿¬Èø¡£¤¢¤ì¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ......¡©²¿¤ä¤é²ø¤·¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¤Î¹õ¤¤²ô¡£¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ïà¥¡¹¤È¸÷¤ë¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ÎÌÜ¤¬2¤Ä¡£ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î6Æü¤ËX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îpunoco(¡÷punoco)¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï8Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ä¤Á¤Î¤³¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ç¤¹