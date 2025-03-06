¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÆüËÜ¡½¥ª¥é¥ó¥À¡Ê6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¡¢ÂåÉ½½éÅÐÈÄ¤Ç²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ÀèÆ¬¤ò106¥­¥í¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå