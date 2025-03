TOMORROW X TOGETHERが明日3月7日から9日まで、韓国の仁川インスパイアアリーナでワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」 -EP. 2- IN INCHEON>を開催する。同3公演はチケット販売開始後、全てがソールドアウトとなっている。◆TOMORROW X TOGETHER (トゥモロー バイ トゥギャザー) 画像同ツアーはタイトル通り、2024年の「ACT : PROMISE」の続編にあたる二番目のエピソードとなるものだ。2024年のツア