NODA¡¦MAP¡ÖQ¡×: A Night At The Kabuki (»£±Æ¡§¼Ä»³µª¿®) ÆüËÜ±é·à³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë·àºî²È¡¦ÌîÅÄ½¨¼ù¡£1993Ç¯¤Ë¡ÖNODA¡¦MAP¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥­¥ë¡×¡ÖÀÖµ´¡×¡Ö´æºî ºù¤Î¿¹¤ÎËþ³«¤Î²¼¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ëçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿¡£Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤äÂ¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤âÌ³¤á¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå±é·à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±é·à³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÌîÅÄ¤¬¡¢