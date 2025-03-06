[ハノイ ６日 ロイター] - ベトナム統計局が発表した２月の貿易収支は１５億５０００万ドルの赤字となり、１月の３０億２０００万ドルの黒字からマイナスに転じた。ただ、対米貿易黒字は１─２月に増加した。東南アジア地域の製造業拠点であるベトナムの経済は輸出に大きく依存しており、米国による関税導入の可能性など世界的な貿易紛争リスクに直面している。統計局とＬＳＥＧのデータによると、貿易収支が月次で赤字となる