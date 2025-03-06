資料外国人観光客が多く訪れる香川県直島 日本政策投資銀行は、関西・中国・四国エリアのインバウンド（訪日外国人旅行）市場の動向調査を行いました。 2024年の入国者数を新型コロナ禍前の2019年と比較したところ、関西エリア（関西空港）は15％増、中国エリア（広島・岡山・米子空港と下関港）は6％増だったのに対し、四国エリア（高松・松山空港）は85％増と大幅に増えました。 また「円安で得をした分のお金の使い