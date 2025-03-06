Patrick WingroveManas Mishra[５日 ロイター] - デンマーク製薬大手ノボノルディスクは５日、肥満症治療薬「ウゴービ」について、米国の現金払いの患者を対象に月額４９９ドルの割引価格で販売すると発表した。１週間余り前に、米製薬大手イーライリリーが肥満症薬「ゼップバウンド」のバイアル瓶価格を５０ドル以上引き下げるとともに、直販サイト「リリーダイレクト」で販売する用量の幅を広げたばかり。イーライリリー