2025年3月5日、元モーニング娘。の紺野あさ美が自身のYouTubeチャンネルを更新。コーディネートについて紹介した。今回はスキンケアメイクブランド『WrinkFade』のPR動画となっている。 参考：【写真】「メッチャお洒落で素敵」紺野が紹介したオケージョンコーデ 紺野は2024年8月5日に第4子が誕生したことを報告し、現在4児の母である。長男が「今年小学校入学」、長女が「昨年小学校入学」、