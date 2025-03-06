田中商事 [東証Ｓ] が3月6日後場(14:00)に配当修正を発表。25年3月期の年間配当を従来計画の29円→30円(前期は40円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策としております。2025年３月期の期末配当につきましては、業績見通しや経営環境、内部留保の状況、資本政策等を総合的に勘案し、前回予