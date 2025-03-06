日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 2024年の最低賃金引上げの「影響」、「負担感」とも、都市部に比べ地方で深刻な状況 【新たな政府目標】、地方・小規模企業の4社に1社が「対応不可能」と回答。2025年度より7.3％引上げとなれば、地方・小規模企業の2割が「休