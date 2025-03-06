Jiaxing Li[香港 ６日 ロイター] - 米ゴールドマン・サックスは６日、新興国市場の目標株価を引き上げた。人工知能（ＡＩ）を追い風にした中国株の上昇が他の市場にも波及するとみている。ゴールドマンは新興国の株価指数「ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス」の１２カ月目標を１１９０から３％引き上げ、１２２０とした。現在の水準から１１％の上昇を見込む。今回の引き上げは、ＡＩの導入が収益やポートフォ