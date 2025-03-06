中国の国益のために活動している脅威アクターの1つで、「Emissary Panda」や「シルク・タイフーン」の別名でも知られるハッカー集団「Advanced Persistent Threat 27(APT27)」のメンバーを含む12人を、アメリカの財務省など100以上の組織へのハッキング容疑で、司法省が起訴しました。Office of Public Affairs | Justice Department Charges 12 Chinese Contract Hackers and Law Enforcement Officers in Global Computer Intrus
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