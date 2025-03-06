俳優の蓮佛美沙子が主演を務めるNHK夜ドラ『バニラな毎日』（総合、月〜木後10：45ほか）の第27話が、5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【場面カット】関係進展!?並んで立つ静（木戸大聖）、白井（蓮佛美沙子）原作は賀十つばさ氏の同名小説。こだわりの洋菓子店の経営がうまくいかず、店を閉めることになった白井葵（蓮佛）。そこに現れたクセの強い料理研究家・佐渡谷真奈美（永作博美）から持ちかけられたのは