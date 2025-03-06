3月6日 公開 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が3月6日に投稿された。 耳に天使の輪っかのようなものが付いてから、らしくないほど優しいうさぎ。ハチワレはうさぎが垣間見せる苦悶の表情に気づいてしまい……。 👼 pic.twitter.com/T301Qzx0AN - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) March 5, 2025