【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■宮近海斗＆松倉海斗＆七五三掛龍のどこか危ない男の香りがするクールなトラッドスタイルカットを大公開！ Travis Japanの宮近海斗、松倉海斗、七五三掛龍也が、3月7日発売の『andGIRL』春号特別版表紙を飾る。 今回、全国ツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』を開催中のTravis Japanから、宮近海斗、松倉海斗、七五三掛龍也の3人が登場。 表紙では真っ白な